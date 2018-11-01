Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

İLK RESMİ AÇIKLAMA

"Savcılık doğruladı, Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğuldu" başlığı kullanılan The Guardian haberinde, savcılığın dünkü açıklamasının Suudi gazetecinin ölüm şekliyle ilgili ilk resmi açıklama olduğunu vurguladı.

Haberde, "Suudi başsavcının iki günlük ziyaretinden sonra ülkeden ayrılmasının hemen ardından İstanbul'dan gelen taze açıklamalar, ortak yürütülmesi gereken soruşturmada şu ana kadar ne kadar az iş birliği olduğunun altını çizdi." ifadesine yer verilirken, açıklamanın Türkiye'nin elinde daha fazla delil olduğunu ve bunları servis etmeye devam edeceğini gösterdiği belirtti.