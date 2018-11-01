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Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları basınında

medyası, Cumhuriyet Başsavcılığının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yaptığı açıklamaya geniş yer verirken, yönetimine eleştiriler yöneltti.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 01.11.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 16:45
Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin açıklamaları basınında geniş yer buldu.

Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

medyası, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yaptığı açıklamayı geniş şekilde ele alırken, yönetimine eleştiriler yöneltti.

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Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

Türk yetkililerin "ahlaki sorumlulukla" hareket ettiğini, cinayeti aydınlatmaya çalıştığını vurgulayan medya kuruluşları, Suudi savcının ise yeni bilgi vermediği, Türkiye ziyaretinin de şu ana kadar somut sonuç vermediğine dikkati çekti.

Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

Haberlerde, son gelişmelerin ABD yönetiminin "'ın iş birliğinden memnun olunduğu" yönünde yaptığı açıklamaları da çürüttüğü vurgulandı.

Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

İNGİLTERE

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, "Kaşıkçı cinayeti: Türkiye Suudi yazarın ölümüyle ilgili resmi ayrıntılar verdi" başlıklı haberinde, başsavcılığın cinayetin planlanmış olduğu ve Kaşıkçı'nın konsolosluğa girer girmez boğulduğu şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

İLK RESMİ AÇIKLAMA

"Savcılık doğruladı, Kaşıkçı konsolosluğa girer girmez boğuldu" başlığı kullanılan The Guardian haberinde, savcılığın dünkü açıklamasının Suudi gazetecinin ölüm şekliyle ilgili ilk resmi açıklama olduğunu vurguladı.

Haberde, "Suudi başsavcının iki günlük ziyaretinden sonra ülkeden ayrılmasının hemen ardından 'dan gelen taze açıklamalar, ortak yürütülmesi gereken soruşturmada şu ana kadar ne kadar az iş birliği olduğunun altını çizdi." ifadesine yer verilirken, açıklamanın Türkiye'nin elinde daha fazla delil olduğunu ve bunları servis etmeye devam edeceğini gösterdiği belirtti.

Başsavcı Fidan'ın Kaşıkçı soruşturması açıklamaları Avrupa basınında

TÜRKİYE'DEN GELEN AÇIKLAMALAR ABD'NİN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

The Guardian, Türkiye'den gelen açıklamaların, ABD yönetiminin Türkiye'nin 'ın iş birliğinden memnun olduğu yönündeki iddiasını da çürüttüğünü yazdı.

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