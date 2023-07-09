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Giriş Tarihi: 09.07.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 12:27

Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye'yi ikna için şimdi de F-16'lı tehdit mektubu

Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vetosunun kalkması için gözler 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde. İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemesi ve Stockholm'de art arda gerçekleşen skandallar sonrası Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Fidan'ın NATO'ya yeşil ışık yakmadığını bilen ABD'deki Yunan lobisi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Türkiye'yi ikna için F-16 tehdidi tavsiyesi veren bir mektup gönderdi. Ancak bunun aksine ise ABD lideri Biden ile NATO'nun Türkiye'nin taleplerini yerine getirerek Başkan Erdoğan'ı ikna etmek istediği biliniyor.

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Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye’yi ikna için şimdi de F-16’lı tehdit mektubu

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girme meselesi ve Türkiye'den gelen veto kararları dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Her ne kadar Türkiye, Finlandiya ve İsveç'le ortaklaşa imzalanan 3'lü momerandumda İsveç, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etse de ülkede yaşananlar bu durumun tam aksini gösteriyor.

Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye’yi ikna için şimdi de F-16’lı tehdit mektubu

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne artık çok az kaldı. Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda. İsveç'te son yaşanan skandallar sonrası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki olumsuz tavrını geçtiğimiz günlerde dile getirdi.

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Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye’yi ikna için şimdi de F-16’lı tehdit mektubu

Bütün dünya şu an için Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Türkiye'yi ikna çabaları için bazı kesimler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek gerektiğinden bahsederken, bazıları ise 'tehdidin' işe yarayacağını düşünüyor.

Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye’yi ikna için şimdi de F-16’lı tehdit mektubu

ABD'li 6 siyasetçi ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi. Mektupta Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Papas, Gus Bilirakis, Frank Palone, John Sarbanis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis'in imzası var.

Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye’yi ikna için şimdi de F-16’lı tehdit mektubu

Mektubun başında, "İsveç'in NATO'ya katılımıyla bağlantılı olarak F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunda ABD ile Türkiye arasında bildirilen tartışmalar hakkında yazıyoruz. Türkiye'ye F-16'ların ve modernizasyon kitlerinin satılmasına yönelik bir anlaşma düşünülüyorsa, herhangi bir nihai anlaşmanın Türkiye'nin ABD ulusal güvenliğini tehdit eden veya baltalayan eylemlerde bulunması durumunda bu tür silahların transferini durduracak, geciktirecek veya geri çekecek mekanizmalar içermesini şiddetle tavsiye ediyoruz." denildi.

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