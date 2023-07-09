Giriş Tarihi: 09.07.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 12:27

Batı ne yapacağını şaşırdı! Yunan lobisi iş başında: Türkiye'yi ikna için şimdi de F-16'lı tehdit mektubu

Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vetosunun kalkması için gözler 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde. İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemesi ve Stockholm'de art arda gerçekleşen skandallar sonrası Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Fidan'ın NATO'ya yeşil ışık yakmadığını bilen ABD'deki Yunan lobisi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Türkiye'yi ikna için F-16 tehdidi tavsiyesi veren bir mektup gönderdi. Ancak bunun aksine ise ABD lideri Biden ile NATO'nun Türkiye'nin taleplerini yerine getirerek Başkan Erdoğan'ı ikna etmek istediği biliniyor.