Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
10:49
Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...
Dünya Türkiye'deki seçim gündemini sıkı takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'un 'formalite' olması beklenen adaylığının 'dramaya' dönüştüğünü yazan İngiliz merkezli The Economist Dergisi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya resti ve geri dönüş sürecini değerlendirdi. 'Akşener'in beceriksiz güç oyunu' şeklinde nitelendirdiği 72 saatlik krizin, 1990'lı yıllardaki birbiri ardına devrilen koalisyon hükümetlerini hatırlattığı belirtildi.