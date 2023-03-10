Batı’nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener’in beceriksiz güç oyunu...

Ocak ayında muhalefete çağrılarda bulunan the Economist, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparken Başkan Erdoğan'ı hedef almış, "Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." ifadelerini kullanmıştı.