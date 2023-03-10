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Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:49

Batı'nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener'in beceriksiz güç oyunu...

Dünya Türkiye'deki seçim gündemini sıkı takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'un 'formalite' olması beklenen adaylığının 'dramaya' dönüştüğünü yazan İngiliz merkezli The Economist Dergisi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya resti ve geri dönüş sürecini değerlendirdi. 'Akşener'in beceriksiz güç oyunu' şeklinde nitelendirdiği 72 saatlik krizin, 1990'lı yıllardaki birbiri ardına devrilen koalisyon hükümetlerini hatırlattığı belirtildi.

Batı’nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener’in beceriksiz güç oyunu...

Yılın başında Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan İngiliz merkezli The Economist Dergisi, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener krizini ele aldı.

Batı’nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener’in beceriksiz güç oyunu...

Ocak ayında muhalefete çağrılarda bulunan the Economist, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparken Başkan Erdoğan'ı hedef almış, "Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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Batı’nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener’in beceriksiz güç oyunu...

Muhalefete de tek aday çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin, Erdoğan karşısında kazanmasının zor olduğunu dile getiren The Economist son yazısında muhalefet bloğunun, seçime yaklaşık 70 gün kala sonunda bir aday belirleyebildiğini yazdı.

Batı’nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener’in beceriksiz güç oyunu...

Muhalefetin aday belirleme sürecinin yeterince uzun sürdüğünü söyleyen dergi, Kıçıçdaroğlu'nun konuşma yağptığı sırada siyasilerin yüz ifadelerinie dikkat çekti.

Batı’nın endişeleri: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dramaya dönüştü! Akşener’in beceriksiz güç oyunu...

Kılıçdaroğlu'nun formalite icabı olan adaylığının dramaya dönüştüğü belirtilen haberde, Akşener'in aniden masadan kalkmasına ve geri dönüşüne vurgu yapıldı.

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