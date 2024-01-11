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Haberler Galeri Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:38

Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti

Son dakika haberleri: Dünya, ABD'nin New York kentindeki sinagogda bulunan gizli tünel skandalıyla çalkalanıyor. Chabad Lubavitch sinagogunun altındaki tünelden çıkan bebek puseti ve lekeli yatak görüntüleri infial yaratırken sosyal medya insan ticareti ve pedofili iddialarıyla sarsılmıştı. Yahudi hareketi sözcüsünden konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntüler tünelin yapılış amacıyla ilgili şoke eden soru işaretleri yarattı.

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Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti

Son dakika haberleri: ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altından çıkan gizli tünel, dünyanın gündemine oturdu. 9 Ocak tarihinde, Crown Heights semtindeki bir sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı.

Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti

Hasidik Yahudilerin ikamet ettiği bir bölgede yaşanan olayda çevre sakinleri, tünellerin geçtiğimiz aylara kadar bilinmediğini savundu.

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Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti

Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi.

Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti

Ancak baskın yaşanan sinagogda bulunan kişilerin polise karşı koyduğu ve tünellerden kaçmaya çalıştıkları anlar gündeme damga vurdu.

Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti

Baskın sırasında sinagogda eğitim gören öğrencilerin ve cemaat üyeleriyle polis arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili yeni gelişmeler, ABD medyasında yer alırken insan ticareti ve pedofili ağı suçlamaları da giderek yoğunlaştı.

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