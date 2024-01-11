Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
12:38
Bebek sandalyesi ve kanlı yatak bulunmuştu: Sinagogdaki gizli tünel skandalında yeni gelişme! Çocuk müzesi detayı şoke etti
Son dakika haberleri: Dünya, ABD'nin New York kentindeki sinagogda bulunan gizli tünel skandalıyla çalkalanıyor. Chabad Lubavitch sinagogunun altındaki tünelden çıkan bebek puseti ve lekeli yatak görüntüleri infial yaratırken sosyal medya insan ticareti ve pedofili iddialarıyla sarsılmıştı. Yahudi hareketi sözcüsünden konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntüler tünelin yapılış amacıyla ilgili şoke eden soru işaretleri yarattı.