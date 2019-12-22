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'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Giriş Tarihi: 22.12.2019 00:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 00:12
Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın başkenti 'deki bir Noel pazarının şüpheli bir eşya nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breitscheid meydanında her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli bir eşya ihbarı nedeniyle pazarın boşaltıldığı belirtildi.

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Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Noel pazarı çevresinde güvenlik güçlerinin arama yaptığı kaydedildi.

Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Noel pazarının içinde bulunan Kaiser Wilhelm kilisesindeki bir programın da yarıda kesilerek içeride bulunanların kiliseden uzaklaşmalarının istendiği ifade edildi.

Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı

19 Aralık 2016'da aynı Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı
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Berlin'deki Noel pazarı şüpheli eşya ihbarı nedeniyle boşaltıldı
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