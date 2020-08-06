HaberlerGaleriBeyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...
Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...
Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta 140 kişinin hayatını kaybettiği 5 binden fazla kişinin ise yaralandığı facia nasıl geldi? 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan amonyum nitrat taşıyan ve yüzen bomba denilen gemi ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.08.2020
16:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
16:50
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