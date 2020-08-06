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Haberler Galeri Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? 'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

'ın Başkenti Beyrut'ta 140 kişinin hayatını kaybettiği 5 binden fazla kişinin ise yaralandığı facia nasıl geldi? 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan amonyum nitrat taşıyan ve yüzen bomba denilen gemi ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:50
Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

'ın başkenti Beyrut'ta salı günü gerçekleşen, en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan korkunç patlamanın detayları da bir bir netleşmeye başladı. İşte tonlarca amonyum nitrat dolu ölüm gemisinin hikayesi...

Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradığı ortaya çıktı.

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Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

Daha sonra mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebine yanıt alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini kaderine terk ettiği belirtiliyor.

Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

New York Times ve CNN'in haberlerine göre, 2013'te Gürcistan'ın Batum limanından Mozambik'e gitmek üzere yola çıkan MV Rhosus adlı geminin öyküsü şöyle:

Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

Geminin kaptanı: 'Avukat tutabilmek için yakıtımızı sattık'
Resmi kayıtlar ve kaptan Boris Prokoşev'in ifadesine göre gemi yakıt almak için Yunanistan'a uğradı.

Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

Geminin Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus sahibi Igor Grechuşkin, burada Rus ve Ukraynalı mürettebata parasının bittiğini, bu nedenle masrafları karşılamak için fazladan yük almak zorunda olduklarını söyledi.

Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

Gemi fazla yükünü aldı ve Beyrut'a uğradı.

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