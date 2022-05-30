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Giriş Tarihi: 30.05.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 21:44

Biden'ın 'askeri karşılık' açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin'den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim 'Yeni bir savaş kapıda mı?' sorusunu gündeme getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözleri ise tansiyonu daha da yükseltmişti. Bölgede savaş çanları çalarken Çin'den tam 30 savaş uçağı ile tehlikeli bir hamle geldi.

Biden’ın ’askeri karşılık’ açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin’den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Biden’ın ’askeri karşılık’ açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin’den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 "J-16", 8 "J-11", 4 "J-10", 2 "SU-30" ve 2 "SU-35" savaş uçağı ile 2 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 "Y-8 ELINT" elektronik istihbarat uçağı, 1 "Y-8 EW" deniz nakliye uçağı ve 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

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Biden’ın ’askeri karşılık’ açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin’den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...

YILBAŞINDAN BU YANA EN BÜYÜĞÜ

Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Biden’ın ’askeri karşılık’ açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin’den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Biden’ın ’askeri karşılık’ açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin’den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

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