Giriş Tarihi: 30.05.2022 21:44
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
21:44
Biden'ın 'askeri karşılık' açıklaması gerilimi tırmandırmıştı! Çin'den flaş hamle: Yılbaşından bu yana en çok...
Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim 'Yeni bir savaş kapıda mı?' sorusunu gündeme getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözleri ise tansiyonu daha da yükseltmişti. Bölgede savaş çanları çalarken Çin'den tam 30 savaş uçağı ile tehlikeli bir hamle geldi.