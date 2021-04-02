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Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 12:16

oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

Bilgisayarları virüslerden korumak söz konusu olduğunda oyuncuların bu konu en dikkatli kişiler olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak oyuncular, siber suçluların hedefinde bulunuyor. Yeni yayınlanan bir güvenlik raporu hackerların hile yapmayı sağlayan araçlar içine zararlı yazılımlar yerleştirdiğini ortaya çıkardı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

SABAH İNTERNET
Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

Geçtiğimiz günlerde güvenlik araştırmacıları korkutucu bir güvenlik raporu paylaştı. Rapora göre siber saldırganlar oyuncuları hedef almaya başladı. Uzmanlar, hackerların bilgisayara erişmek için olan XtremeRat'in kullanıldığını belirtti.

Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

PEKİ XTREMERAT NASIL BULAŞIYOR?

Bu , hile yapmayı sağlayan yamaları, modlama araçları veya ince ayar yapmak için kullanılan bazı yazılımlarda gizlenmiş olarak bulunuyor. Bu yüzden oyuncuların bilgisayarlarına bir virüsün bulaşıp bulaşmadığını anlamaları zorlaşıyor.

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Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

Saldırganlar çoğunlukla sosyal medya veya YouTube'ta "Modlama nasıl yapılır? Hileler nasıl aktif edilir?" tarzında videolar yayınlıyor ve oyuncuları da zararlı yazılımın yüklü olduğu sözde araçlara yönlendiriyor.

korsanları zararlı yazılımı VisualBasic tabanlı bir şifreleyici ile gizliyor.

Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

XtremeRat trojani bilgisayarlara bulaştığında erişim sağlıyor. Bu zararlı yazılım, ses ve video kaydı yapmaya, ekran görüntüleri almaya, farklı dosyaları indirip yüklemeye ve hatta klavyede hangi tuşlara bile basıldığını belirlemeye imkan sağlıyor.

Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDİR?

Güvenlik uzmanları yaptığı açıklamada oyunlarda hile yapmayı sağladığını iddia eden yazılımlardan kesinle uzak durulması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte kullanıcıların sistemini güncel tutmalarını ve düzenli olarak antivirüs programıyla taratmalarını da vurguladı.

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