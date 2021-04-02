Haberler Galeri Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 12:16

Bilgisayar oyuncuları aman dikkat! Siber saldırganlar bilgisayarınızı ele geçirebilir!

Bilgisayarları virüslerden korumak söz konusu olduğunda oyuncuların bu konu en dikkatli kişiler olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak oyuncular, siber suçluların hedefinde bulunuyor. Yeni yayınlanan bir güvenlik raporu hackerların hile yapmayı sağlayan araçlar içine zararlı yazılımlar yerleştirdiğini ortaya çıkardı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...