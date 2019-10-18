Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Ağladığında gözlerinden yaş yerine kan geliyor!
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay! Ağladığında gözlerinden yaş yerine kan geliyor!
Dünyada gizemini koruyan ve açıklanamayan bazı olaylar var. İnsanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Bu hadiseler internet ortamında da oldukça konuşuluyor. Ağladığında gözlerinden gözyaşı yerine kan gelen genç internete damga vurdu. Bu durum doktorları dahi şaşkına çevirdi. Kan ağlayan genç sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimileri gencin gözlerinden gerçekten kan geldiğini ve bunun bir lanet veya büyü olabileceğini belirtirken, kimileri ise bilinmeyen bir hastalığın sebep olduğunu vurguladı. Bazılarına göreyse bu olay gerçek değil. İşte sosyal medyaya damga vuran olay!
Giriş Tarihi: 18.10.2019
11:13
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
11:26
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