Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:24Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:28
Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!
Süper kütleli bir kara deliği çevreleyen bölge uç noktalardaki olayların yaşanabileceği bir ortamdır. Bilim insanları yeni bir bilgisayar simülasyonu sayesinde, bu kozmik devlerden birinin etrafında olan gazda neler olabileceğine dair bir takım detayları ortaya çıkardı. Araştırma ekibi yaptığı açıklamada bu bölgede tsunami benzeri dalgaların ve girdapların oluşabileceğini söyledi. İşte detaylar...