Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Araştırmacılara göre bu etkilerin anahtarı süper kütleli kara deliklerin çevresinde bulunan sıcaklar gazlar. Söz konusu bu sıcak gazlar, daha soğuk olan gazları ileriye doğru iterek ısınmalarına neden oluyor ve böylece 10 ışık yılına kadar uzayabilen fenomenler oluşturabiliyorlar.