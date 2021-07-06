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Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:28

Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Süper kütleli bir kara deliği çevreleyen bölge uç noktalardaki olayların yaşanabileceği bir ortamdır. Bilim insanları yeni bir bilgisayar simülasyonu sayesinde, bu kozmik devlerden birinin etrafında olan gazda neler olabileceğine dair bir takım detayları ortaya çıkardı. Araştırma ekibi yaptığı açıklamada bu bölgede tsunami benzeri dalgaların ve girdapların oluşabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Kara deliğe en yakın bölgede inanılmaz yerçekimi etkisi olur, materyaller milyonlarca dereceye kadar ısınır. Plazma parlayarak çevredeki gazı ısıtan x ışınları yayar. Astrophysical Journal paylaşılan yeni çalışmaya göre bu ısıtılmış gaz kara deliğin çevresinde bazı tuhaf etkilere neden olabilir.

Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Ekibin geliştirdiği simülasyona göre dalgalar ve girdaplar gerçekleşebiliyor. Araştırmacılar, bu dalgaların tsunami gibi olabileceğini belirtti.

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Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Araştırmacılara göre bu etkilerin anahtarı süper kütleli kara deliklerin çevresinde bulunan sıcaklar gazlar. Söz konusu bu sıcak gazlar, daha soğuk olan gazları ileriye doğru iterek ısınmalarına neden oluyor ve böylece 10 ışık yılına kadar uzayabilen fenomenler oluşturabiliyorlar.

Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Çalışmada yer alan baş yazarlardan Tim Waters, bu gaz bulutlarının Güneş'in yüzeyinden 10 kat daha sıcak olduğunu ve Güneş rüzgarı hızında ilerlediklerini belirtiyor.

Bilim insanları açıkladı! Galaktik tsunamiler oluşabilir!

Simülasyon süper kara deliklerin çevresindeki bulutların nasıl oluştuğuyla ilgili olan ve uzun zamandır üstünde durulan teorilerle çelişiyor. Bulutların oluşumları, kara deliği çevreleyen en yakın bölgeden gelen güçlü emisyona bağlı gibi görünüyor.

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