Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:03Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:05
Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular
Gök bilimciler derin uzayı gözlemlemeye, evrenin sırlarını aydınlatmaya ve yeni keşifler yapmaya devam ediyorlar. Bilim insanlarının yıllar önce buldukları ve Hamilton'ın Nesnesi olarak adlandırılan bir fenomen vardı. Tesadüfen keşfedilen Hamilton'ın Nesnesi'nde iki galaksinin yansıdığı tespit edilmişti. Araştırmacılar bu fenomenin sırrını çözmek için çeşitli teoriler ortaya koymuştu, ancak tam olarak bir cevap bulunamamıştı. Yıllar sonra Hamilton'ın Nesnesi'nin sırrı çözüldü.