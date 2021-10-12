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Haberler Galeri Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:05

Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular

Gök bilimciler derin uzayı gözlemlemeye, evrenin sırlarını aydınlatmaya ve yeni keşifler yapmaya devam ediyorlar. Bilim insanlarının yıllar önce buldukları ve Hamilton'ın Nesnesi olarak adlandırılan bir fenomen vardı. Tesadüfen keşfedilen Hamilton'ın Nesnesi'nde iki galaksinin yansıdığı tespit edilmişti. Araştırmacılar bu fenomenin sırrını çözmek için çeşitli teoriler ortaya koymuştu, ancak tam olarak bir cevap bulunamamıştı. Yıllar sonra Hamilton'ın Nesnesi'nin sırrı çözüldü.

Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular

Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait Hubble teleskobunu kullanarak çarpıcı bir keşif yaptılar. Yapılan keşif ile devasa bir galaksi kümesi olduğu bulundu.

Hubble gibi teleskoplar, evrenin derinliklerine baktıklarında, "kütleçekimsel merceklenme" olarak adlandırılan bir durumu kullanarak çok uzaktaki bir nesneyi görüntüleyebilirler. Bu özel olay, galaksi gibi büyük uzak bir cisimle Dünya arasında olan ve uzay zamanının bükülebildiği bir yerde gerçekleşiyor.

Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular

Bu sayede gökbilimciler normal şartlarda görülemeyecek kadar uzakta ve soluk görünen nesneleri anlık olarak görebiliyorlar.

Ancak bazen bu fenomenler, Hubble trafından 2013'te tespit edilen ve birbirinin mükemmel yansımaları olan 2 nesne gibi görünüyorlar. Bu tuhaf durum bazen garip şekillerde sonuçlanabiliyor.

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Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular

Bununla brilikte, gök bilimciler hali hazırda kütleçekimsel mercekten dolayı garip şekillere girmiş gibi gözüken galaksileri görmeye alışıklar, fakat bu yansıma diğerlerinden daha farklıydı.

Yansıyan nesneyi ilk fark eden Shawnee Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacı Timothy Hamilton, "Gerçekten şaşırdık" dedi.

Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular

Hamilton ve meslektaşları o zamandan bu yana yansıyan garip nesneyi inceliyorlar ve sonunda yansıyan galaksinin gizemini çözdüler.

Daha önce Dünya ile nesne arasında sınıflandırılmamış, uzak galaksinin ikiz görüntüsünü üretecek şekilde hizada duran devasa bir galaksi kümesi olduğunu buldular.

Bilim insanları büyük sırrı çözdü! Yıllar sonra cevap buldular

Araştırmacılar, galaksinin arka planındaki karanlık nedeniyle ufak dalgalanmalar yaşadığını belirterek, görüntüsünü yansıttığını söyledi.

Çalışmanın yazarlarından Hawaii Üniversitesi'nden Richard Griffits olayı şöyle açıkladı:

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