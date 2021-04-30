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Haberler Galeri Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:29

Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

Son yıllarda uzay araştırmaları ve çalışmaları daha da hızlandı. 'a gönderilen yeni keşif aracı, 'a yeniden gidilecek olması akla gelen ilk projeler arasında bulunuyor. Bilim dünyasının dışında en çok ilgilendiği konulardan biri de derin uzay. Uzakta yer alan yıldız sistemleri, galaksiler, kara delikler vs... birçok sırrı barındırıyor ve bu gök cisimlerinde yapılan her yeni keşif bir ilke imza atıyor. Bilim insanları şimdi de 'dan 490 ışık yılı uzaklıkta en sıcak gezegeni keşfetti.

Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

Derin uzayda yapılan keşifler şaşkına çevirmeye devam ediyor. Bilim insanları her yeni keşifle birlikte yeni bir ilke imza atıyor. Avustralya'da görev yapan astrofizikçiler 'da 490 ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen keşfetti.

Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

TOI-1431b olarak sınıflandırılan MASCARA-5b adındaki gezegenin en büyük özelliği ise yüzeyinin oldukça sıcak olması.

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Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

Toplanan veriler incelendiğinde MASCARA-5b'nin yüzey sıcaklığının gündüz 2 bin 700 santigrat dereceye ulaştığı tespit edildi. Gezegen geceleri ise 2400 dereceye düşüyor.

Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

Dünyadaki en yüksek sıcaklık rekoruna ilişkin tartışmalar bulunsa da ölçümler 55 santigrat derece civarında seyrediyor. Yani MASCARA-5b, 'da kaydedilen en yüksek sıcaklıktan 2 bin 650 derece sıcak. 'ndeki en sıcak gezegen olan Venüs'te bile gündüz sıcaklığı 470 derece civarında.

Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

Bu sıcaklıkta titenyum ve platinyum dahil olmak üzere metallerin çoğu erime derecesini aştı için sıvı halde bulunuyor. Araştırmacılar yeni buldukları gezegeni cehenneme benzetti.

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