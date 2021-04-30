HaberlerGaleriBilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 11:27Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:29
Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!
Son yıllarda uzay araştırmaları ve çalışmaları daha da hızlandı. Mars'a gönderilen yeni keşif aracı, Ay'a yeniden gidilecek olması akla gelen ilk projeler arasında bulunuyor. Bilim dünyasının Güneş Sistemi dışında en çok ilgilendiği konulardan biri de derin uzay. Uzakta yer alan yıldız sistemleri, galaksiler, kara delikler vs... birçok sırrı barındırıyor ve bu gök cisimlerinde yapılan her yeni keşif bir ilke imza atıyor. Bilim insanları şimdi de Dünya'dan 490 ışık yılı uzaklıkta en sıcak gezegeni keşfetti.