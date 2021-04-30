Bilim insanları cehenneme benzetti! Bu gezegende metaller sıvı hale geliyor!

Dünyadaki en yüksek sıcaklık rekoruna ilişkin tartışmalar bulunsa da ölçümler 55 santigrat derece civarında seyrediyor. Yani MASCARA-5b, Dünya'da kaydedilen en yüksek sıcaklıktan 2 bin 650 derece sıcak. Güneş Sistemi'ndeki en sıcak gezegen olan Venüs'te bile gündüz sıcaklığı 470 derece civarında.