100 KAT DAHA BÜYÜĞÜ OLABİLİR

Ancak Kopenhag'daki Niels Bohr Enstitüsü'ndeki bir ekip tarafından Grönland ve Antarktika'daki buz çekirdeklerini analiz eden uzmanlar, Ocak ayında kaydedilenden 10 ila 100 kat daha büyük olabilen 7 büyüklüğünde bir volkanik patlamanın bu yüzyıl için belirgin bir olasılık olduğunu buldu. .