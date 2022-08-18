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Haberler Galeri Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:30

Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...

Dünya son dönemlerde iklim değişikliği, küresel gıda krizi ve salgın hastalıklar ile mücadele ederken bilim insanlarından korkutan bir uyarı daha geldi. Dünyanın iklimini dramatik bir şekilde değiştirebilecek ve milyonlarca hayatı tehlikeye atabilecek büyük bir volkanik patlama olabileceğini belirten uzmanlar insanlığın buna hazır olmadığını dile getirdi.

Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...

Bilim insanlarından bir felaket uyarısı geldi. 7 büyüklüğünde bir volkanip patlama meydana gelme olasılığının yükek olduğunu belirten uzmanlar insanlığın bunun içim hazır olamdığını belirtti.

Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...

Bilim insanları, Ocak ayında Yonga'da meydana gelen volkanik patlamaya işaret etti.

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Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...

Patlama o kadar büyüktü ki, tsunamiler Japonya , Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıyılarını vurdu ve Tonga'nın kendisi neredeyse eşit hasar gördü.

Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...

100 KAT DAHA BÜYÜĞÜ OLABİLİR

Ancak Kopenhag'daki Niels Bohr Enstitüsü'ndeki bir ekip tarafından Grönland ve Antarktika'daki buz çekirdeklerini analiz eden uzmanlar, Ocak ayında kaydedilenden 10 ila 100 kat daha büyük olabilen 7 büyüklüğünde bir volkanik patlamanın bu yüzyıl için belirgin bir olasılık olduğunu buldu. .

Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...

Geçmişte bu büyükteki patlamaların ani iklim değişikliği başta olmak üzere medeniyetlerin çöküşüne bile neden olduğunun görüldüğü hatırlatıldı.

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