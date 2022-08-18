Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
11:30
Bilim insanlarından devasa patlama uyarısı! Dünyayı değiştirecek: Buna hazır değiliz...
Dünya son dönemlerde iklim değişikliği, küresel gıda krizi ve salgın hastalıklar ile mücadele ederken bilim insanlarından korkutan bir uyarı daha geldi. Dünyanın iklimini dramatik bir şekilde değiştirebilecek ve milyonlarca hayatı tehlikeye atabilecek büyük bir volkanik patlama olabileceğini belirten uzmanlar insanlığın buna hazır olmadığını dile getirdi.