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Bilim insanlarından iddiası: dünyayı çoktan buldu ama...

Flaş iddia! bizi izliyor mu? Uzaylılar ile ilgili bir iz arama çalışmaları devam ederken, başka bir yıldız sistemine küçük bir uzay aracı gönderme planları gündeme gelmişti. Hep sorulan ve insanlar tarafından tartışılan bir soru yeni bir cevap buldu…. Uzaylılar gerçekten var mı? Cevabınız evet ise, neden henüz Dünya ile temasa geçmediler? 'te Dünya dışı canlılara mesajlar göndererek iletişime geçmeye çalışan METI organizasyonu tarafından düzenlenen bir toplantıda, bilim adamları uzaylıların bugüne kadar alenen insan karşısına çıkmamasının arkasındaki nedeni veya uzmanların "Büyük Sessizlik" derken neyi kast ettiklerini ele aldılar.

Giriş Tarihi: 27.03.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 17:29
Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

ile ilgili araştırmalar teknoloji geliştikçe daha da derinleşiyor.

Bir grup bilim insanı uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini açıkladı.

'Dünyadışı Yaşamla Mesajlaşma Uluslararası Toplantısı'nda bir araya gelen bilim insanları, 'teki bilim müzesi Cité des Sciences et de l'Industriem'de gerçekleştirilen etkinlikte bu iddiayı ortaya attılar.

Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

Teorinin temelinde uygun ortam bulunmasına rağmen gezegenimizin atmosferi dışında hayatla karşılaşmamış olmamız var.

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Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

Aynı iddiaya göre, bizimle iletişime geçmek yerine bizi uzaktan gözlemliyor.

Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

American Astronomical Society'nin düzenlediği konferasta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin latını çizdi.

Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.

Bilim insanlarından son dakika iddiası: Uzaylılar dünyayı çoktan buldu ama...

Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

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