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Haberler Galeri Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü
Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 11:30

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamaları ile dikkat çekiyordu. Bill Gates'ten gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Gates iklim değişikliği için yaptığı açıklamalarında o sözün 'gerçekçi' olmadığını belirtirken BM Genel Sekreteri António Guterres itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs dışında iki felaket tahminini açıklayan Bill Gates, 'yıkımı çok daha ağır olacak' diyerek iklim değişikliğine dikkat çekmişti. Gates'ten konuya ilişkin gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

DÜNYAYI BEKLEYEN YENİ TEHLİKE

Dünyada çeyrek milyardan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını ile yaptığı açıkamaları ile adından söz ettiren Gates, yeni tehlikeyi açıkladı.

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Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

HAKLI ÇIKMIŞTI

2015 yılında Covid-19 bnezeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirken Gates, haklı çıkmıştı.

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

BİR SONRAKİ KÜRESEL FELAKET

Gates, bu kez de gezegenimizin karşılaşacağı yeni felakete karşı uyardı. Dünyanın bir sonraki küresel felaketi iklim değişikliği olacak diyen Gates'ten dikkat çeken uyarılar geldi.

Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü

Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını açıkladı.

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