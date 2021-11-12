Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:30Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 11:30
Bill Gates daha önce haklı çıkmıştı! Yeni tahmini gündeme bomba gibi düştü
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamaları ile dikkat çekiyordu. Bill Gates'ten gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Gates iklim değişikliği için yaptığı açıklamalarında o sözün 'gerçekçi' olmadığını belirtirken BM Genel SekreteriAntónio Guterres itiraf gibi bir açıklamada bulundu.