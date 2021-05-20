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Haberler Galeri Bill Gates hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…
Giriş Tarihi: 20.05.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:01

hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…

Dünyanın en zengin kişilerinden Bill Gates, boşanma kararı aldı. Birkaç günde ipliği pazara çıktı. Şimdi de çocuk tacizcisi Epstein'in sefahat gecelerine ilişkin iddialar ortalığa saçıldı. İşte dünyayı şoke eden haberin detayları

Bill Gates hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…

Son günlerde çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ile ilgili yeni iddia: 2011 yılında 'in New York'un Doğu Yakası'ndaki 40 odalı malikanesine saat 20:00'de girdi.

Bill Gates hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…

Orada birkaç saat kaldı. Konuklar arasında, eski bir İsveç Güzeli olan Epstein'ın eski kız arkadaşı Dr. Eva Andersson-Dubin ile 15 yaşındaki kızı da vardı.

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Bill Gates hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…

New York Times'ta yer alan habere göre o geceden Gates çok mutlu ayrıldı. Hatta Epstein bir arkadaşına geceyle ilgili e-posta gönderip "Bill harika" yorumunu yaptı.

Bill Gates hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…

Çocuk tacizi ve ticaretinden hapse atılan milyarder , suçunu itiraf etti. Hücresinde canına kıydığı iddia edildi.

Bill Gates hakkında bomba iddia! Çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein ile bağı ortaya çıktı: 15 yaşındaki kız ile…

Çocuk fuhşuna aracılık etmekle suçlanan sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yargılanması ise sürüyor.

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