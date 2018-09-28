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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Giriş Tarihi: 28.09.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 11:20
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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Microsoft şirketinin kurucu 'in yıllar önce yaptığı tahminler bir anda dünyanın gündemine oturdu. Gates'in tahminlerinin bir bir çıkması o listenin içeriğinin yeniden merak edilmesine neden oldu.

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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

İşte o tahminler:

' in 20 yıl önceden tahmin ettiği bugün hepsini kullandığımız ürünleri...

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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından 'in 1999'da yazdığı "Düşünce Hızındaki İş" adlı kitabında yaptığı tahminlerin hemen hemen hepsi şaşırtıcı oranda gerçekleşmiş durumda.

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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Otomatik fiyat karşılaştırma sistemi

Gates'in 1999'da bahsettiği fiyat karşılaştırma teknolojisi.

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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Otomatik fiyat karşılaştırma sistemi

Bugün Google, Amazon, NexTag veya PriceGabber sitelerde çok kolay şekilde kullanılıyor.

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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Mobil cihazlar

'in "İnsanlar nerede olurlarsa olsun küçük cihazlarıyla işlerini yönetebilecek, uçuşlarını kontrol edebilecek, haber okuyabilecek ve finansal piyasaları takip edecek" diyerek tanımladığı küçük cihazlar telefonlardan saatlere kadar çoktan ceplerimizde.

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' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!
Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

İnternet üzerinden muhasebe ve sağlık hesapları yönetilebilecek

Teknoloji sağlık sistemini henüz Uber'in ulaşım hizmetini değiştirdiği kadar güçlü şekilde değiştirmedi ancak internet üzerinden doktor seçilmesi ya da randevu alınması sağlık sisteminin çilesini "bir tık" azalttı diyebiliriz.

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