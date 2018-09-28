Bill Gates' in yıllar önce yaptığı tahminler doğru çıktı!

Microsoft şirketinin kurucu Bill Gates'in yıllar önce yaptığı tahminler bir anda dünyanın gündemine oturdu. Gates'in tahminlerinin bir bir çıkması o listenin içeriğinin yeniden merak edilmesine neden oldu. İşte o tahminler: Bill Gates' in 20 yıl önceden tahmin ettiği bugün hepsini kullandığımız ürünleri... Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in 1999'da yazdığı 'Düşünce Hızındaki İş' adlı kitabında yaptığı tahminlerin hemen hemen hepsi şaşırtıcı oranda gerçekleşmiş durumda. Otomatik fiyat karşılaştırma sistemi Gates'in 1999'da bahsettiği fiyat karşılaştırma teknolojisi. Otomatik fiyat karşılaştırma sistemi Bugün Google, Amazon, NexTag veya PriceGabber sitelerde çok kolay şekilde kullanılıyor. Mobil cihazlar Bill Gates'in 'İnsanlar nerede olurlarsa olsun küçük cihazlarıyla işlerini yönetebilecek, uçuşlarını kontrol edebilecek, haber okuyabilecek ve finansal piyasaları takip edecek' diyerek tanımladığı küçük cihazlar telefonlardan saatlere kadar çoktan ceplerimizde. İnternet üzerinden muhasebe ve sağlık hesapları yönetilebilecek Teknoloji sağlık sistemini henüz Uber'in ulaşım hizmetini değiştirdiği kadar güçlü şekilde değiştirmedi ancak internet üzerinden doktor seçilmesi ya da randevu alınması sağlık sisteminin çilesini 'bir tık' azalttı diyebiliriz.