Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

EN ÖNEMLİ YATAK

Elektrikli dönüşümle yıldızı parlayan nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, bölgenin dünyadaki birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu belirtti.