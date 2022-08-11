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Haberler Galeri Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 08:53

Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

Multi milyarderler, iklim krizini fırsata çevirmek için rotayı Grönland'a çevirdi. Ünlü işadamlarının fonladığı şirketler, eriyen buzullarda maden aramaya başladı

Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla erimesi dünyanın en zengin insanlarını harekete geçirdi. Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi isimlerin de bulunduğu bir grup multi milyarder, yeşil enerji geçişini güçlendirebilecek kritik madenleri bulmak için yatırım yapmaya başladı.

Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

Grup, buzulların eridiği uçsuz bucaksız bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli şirketlere fon sağlıyor.

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Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

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Elektrikli dönüşümle yıldızı parlayan nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, bölgenin dünyadaki birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu belirtti.

Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

Gömülü hazineyi bulmak için 30 jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.

Bill Gates ve Jeff Bezos hazine avına çıktı: İklim krizini fırsata çevirdiler!

Gömülü hazineyi bulmak için 30 jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.

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