Bill Gates uyardı! Dünyayı bekleyen yeni tehlike...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs dışında iki felaket tahminini açıklayan Bill Gates, 'yıkımı çok daha ağır olacak' diyerek iklim değişikliğine dikkat çekmişti. Gates'ten konuya ilişkin gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.