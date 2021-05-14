Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Wallace "Bill Gates'in, Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski hayatına döneceğini düşünüyorum. O artık partilerin vazgeçilmezi olacak. Genç kadınlarla dans ederdi, çıplak havuza girerdi. Çapkınlık konusunda da çok özel bir yeteneğe sahiptir. 2010'da Sundance Film Festivali'nde neler yaptığını görmeniz gerekirdi" dedi.