Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Microsorft'un kurucusu Bill Gates'in kirli sırları bir bir ortaya dökülüyor... Gates'in eski arkadaşı ve gazeteci James Wallace 65 yaşındaki milyarderin 2010'da Sundance Film Festivali partisinde genç kadınlarla dans ederken görüntülendiğini hatırlattı. Wallace 'Bill Gates'in, Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski hayatına döneceğini düşünüyorum. O artık partilerin vazgeçilmezi olacak. Genç kadınlarla dans ederdi, çıplak havuza girerdi. Çapkınlık konusunda da çok özel bir yeteneğe sahiptir. 2010'da Sundance Film Festivali'nde neler yaptığını görmeniz gerekirdi' dedi. Gates'in uzun zamandır arkadaşı ve eski Microsoft yöneticisi Vern Raburn de Wallace'ın açıklamalarını doğruladı. Raburn, 'Bill, sadakatsiz biridir. Görmediğim konularda açık net konuşmam. Ancak gördüğüm kadarıyla Bill artık çapkın biri olarak karşımıza çıkacak. Bunca yılın acısını çıkartacaktır. Bill Melinda ile evli olduğu günlerde 'keşke' dediyse, mutlaka bunun gereğini yapar' ifadelerini kullandı.