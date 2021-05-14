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Haberler Galeri Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…
Giriş Tarihi: 13.05.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 08:41

’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Bill Gates'in arkadaşı James Wallace, bomba açıklamalar yaptı. "Gates, genç kadınlarla dans ederdi. Çıplak havuza girerdi" diyen Wallece, şu ifadeleri kullandı

Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Microsorft'un kurucusu 'in kirli sırları bir bir ortaya dökülüyor...

Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Gates'in eski arkadaşı ve gazeteci James Wallace 65 yaşındaki milyarderin 2010'da Sundance Film Festivali partisinde genç kadınlarla dans ederken görüntülendiğini hatırlattı.

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Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Wallace "'in, Melinda Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirdikten sonra eski hayatına döneceğini düşünüyorum. O artık partilerin vazgeçilmezi olacak. Genç kadınlarla dans ederdi, çıplak havuza girerdi. Çapkınlık konusunda da çok özel bir yeteneğe sahiptir. 2010'da Sundance Film Festivali'nde neler yaptığını görmeniz gerekirdi" dedi.

Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Gates'in uzun zamandır arkadaşı ve eski Microsoft yöneticisi Vern Raburn de Wallace'ın açıklamalarını doğruladı.

Bill Gates’in dostundan bomba açıklamalar! Gates çıplak bir şekilde…

Raburn, "Bill, sadakatsiz biridir. Görmediğim konularda açık net konuşmam. Ancak gördüğüm kadarıyla Bill artık çapkın biri olarak karşımıza çıkacak. Bunca yılın acısını çıkartacaktır.

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