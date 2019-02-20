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  • Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahit Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahit Sandığı...

Tevrat'ta geniş olarak yer verilen Ahit Sandığı'nın nerede saklandığı konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Binlerce yıldır nerede olduğu merak konusu olan Ahit Sandığı'nın Süleyman mabedinde saklandığı daha sonra Kudüs'e taşındığı buradan da kaybolduğu iddia ediliyordu. Ahit Sandığı hakkında yeni bir gelşme yaşandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 15:31
Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

3 bin yıldır aranan Ahit Sandığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Ahit Sandığı, On Emir Tabletleri'nin saklanması için yapılan ve Tevrat'ta oldukça detaylı olarak belirtilen bir sandık.

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Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Ahit Sandığı'nın bir zamanlar Kudüs'te Süleyman Mabedi içerisinde bulunduğuna ve içerisinde On Emir Tabletleri'nin yanı sıra çeşitli dini obejelerin bulunduğuna inanılıyor.

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Anlatıya göre Ahit Sandığı 19. yüzyılda yaşayan ortalama bir denizci ile aynı boya sahip.

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Kutsal kitaplara göre tanrı, İsrail halkına Ahit Sandığı'nı yapma emri verdi ve böylece Kutsal Topraklar bir başka güç tarafından ele geçirilirse On Emir Tabletleri korunmuş olacaktı.

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

İncil'e göre Ahit Sandığı Babil İmparatorluğu döneminde Kirjathjearim'den Kudüs'e taşındı.

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahid Sandığı...

Kudüs'e taşındığına inanılan sandığın bugün nerede olduğu bilinmiyor.

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