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Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahit Sandığı...

Binlerce yıldır aranıyor! 3 büyük kitapta adı geçen Ahit Sandığı...

Tevrat'ta geniş olarak yer verilen Ahit Sandığı'nın nerede saklandığı konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Binlerce yıldır nerede olduğu merak konusu olan Ahit Sandığı'nın Süleyman mabedinde saklandığı daha sonra Kudüs'e taşındığı buradan da kaybolduğu iddia ediliyordu. Ahit Sandığı hakkında yeni bir gelşme yaşandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 15:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





