Binlercesi böyle görüntülendi!

ABD'nin Chicago kentinde 'özel' sporcular yararına düzenlenen plastik ördek yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Illinois eyaletindeki özel olimpik sporcular yararına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 binden fazla plastik ördek kent merkezindeki Wabash Caddesi üzerinden Chicago Nehri'ne bırakıldı. Hayırseverler, ördeklere 5 ABD doları karşılığında sahip olurken, yarışta birincilik elde eden ördeğin sahibi ise SUV araç kazandı. Birçok televizyon kanalının canlı yayınladığı etkinliği binlerce kişi de yerinde izledi.