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böyle görüntülendi!

Giriş Tarihi: 10.08.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 08:56
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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!

'nin Chicago kentinde "özel" sporcular yararına düzenlenen plastik yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!

Illinois eyaletindeki özel olimpik sporcular yararına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 binden fazla plastik kent merkezindeki Wabash Caddesi üzerinden Chicago Nehri'ne bırakıldı.

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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!

Hayırseverler, lere 5 doları karşılığında sahip olurken, yarışta birincilik elde eden ördeğin sahibi ise SUV araç kazandı.

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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!

Birçok televizyon kanalının canlı yayınladığı etkinliği binlerce kişi de yerinde izledi.

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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!
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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!
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böyle görüntülendi!
Binlercesi böyle görüntülendi!
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