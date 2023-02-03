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Haberler Galeri Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti
Giriş Tarihi: 03.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 10:44

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

ABD semalarında dün gece ortaya çıkan balon kriz yarattı. Gözlem balonu olduğu ve Çin'e ait olduğu ifade edilen balon için Pentagon harekete geçti.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

ABD'de dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Ülke semalarında yüksek irtifada uçan bir takip ve izleme balonu tespit edildi.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada takip balonunun Çin'e ait olduğu ifade edildi. Ayrıca alınan bilgiye göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da devreye girdi.

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Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

Açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, "ABD hükümeti balonu birkaç gündür takip etmekteydi. Balon şu an için ABD'nin kuzeyinde. Hava trafiğini olumsuz etkilemeyen uçak, tarifeli uçak irtifasından çok daha yüksekte ilerliyor" sözlerine yer verdi.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

3 yolcu otobüsü boyunda olan balonun şu an için askeri ve fiziksel bir tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

Bunun yanı sıra dış basında dolaşan haberlere göre Beyaz Saray'ın balon için 'vurun emri' verdiği ve hatta F-22 savaş jetlerinin de hazırda olduğu iddia edildi.

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