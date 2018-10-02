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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

Giriş Tarihi: 02.10.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 11:09
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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapour'da yaptığı görüşmeyle ilgili konuştu: Birbirimize aşık olduk...

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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

ABD Başkanı , Batı Virginia'daki destekçileriyle buluştu.

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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

Burada, haziran ayında yapılan Singapur zirvesi sırasında görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bahsetti.

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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

"Acımasızdım, ama o da öyleydi" diyen Trump, "Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik ve sonra birbirimize aşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" dedi.

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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

Kuzey Kore'nin, eski başkan Obama ve diğer seleflerinin telefonlarına bile yanıt vermediğini vurgulayan Trump, "Onlar telefon açtığında, Kuzey Kore bunu yapmamalarını talep ediyordu" diye konuştu.

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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler

Trump ayrıca Obama'nın kendisine görevi devrettiğinde, tek büyük sorunun Kuzey Kore olduğunu söylediğini de kaydederek, "O, Kuzey Kore ile savaş eşiğindeydi. Ama neyse ki süresi bitti" ifadelerini kullandı.

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Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
Bir garip aşk hikayesi.. Trump'tan şoke eden ifadeler
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