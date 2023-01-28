Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
15:57
'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Yunanistan provokasyonlarına son hız devam ediyor. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla Türkiye ile tansiyonu yükselten Yunanistan'a Başkan Erdoğan'dan çok sert çıkış gelmişti. Başkan Erdoğan'ın 'bir gece ansızın' sözleri Yunan Genelkurmay Başkanının gündeminde... Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullandı.