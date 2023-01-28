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Haberler Galeri 'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:57

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Yunanistan provokasyonlarına son hız devam ediyor. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla Türkiye ile tansiyonu yükselten Yunanistan'a Başkan Erdoğan'dan çok sert çıkış gelmişti. Başkan Erdoğan'ın 'bir gece ansızın' sözleri Yunan Genelkurmay Başkanının gündeminde... Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullandı.

’Bir gece ansızın’ gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan’dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Yunan provokasyonlarına her geçe gün bir yenisi ekleniyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın töreninde konuştu. Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Ege adalarının silahlandırılmasına tepkisini hatırlatan Floros, Türkiye'yi hedef aldı.

’Bir gece ansızın’ gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan’dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözlerine atıfta bulunan Floros, açıklamalarında "Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem." dedi.

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’Bir gece ansızın’ gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan’dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inch denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde" ifadelerini kullandı.

’Bir gece ansızın’ gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan’dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Floros'un bu sözleri ise ABD'li Global Firepower'in Türk ve Yunan güçlerini kıyasladığı verileri getirdi.

’Bir gece ansızın’ gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan’dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, Türk ve Yunan güçlerini kıyaslamıştı. İşte dikkat çeken detaylar...

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