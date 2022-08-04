Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
15:13
Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonucu lav akışı neydana gelirken dümanlar başkentin her noktasından görüldü. Bölgede lav akışı ve dumanlar hala etkisini gösterirken gece boyunca tam 400 deprem meydana geldi. Vatandaşlara bölgeden uzak durun çağrısı yapılıyor...