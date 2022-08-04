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Haberler Galeri Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 15:13

Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonucu lav akışı neydana gelirken dümanlar başkentin her noktasından görüldü. Bölgede lav akışı ve dumanlar hala etkisini gösterirken gece boyunca tam 400 deprem meydana geldi. Vatandaşlara bölgeden uzak durun çağrısı yapılıyor...

AA
Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri sürüyor.

Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...

Başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıktaki volkanik patlama sonucunda büyük bir lav akışı meydana geldi. Dumanlar başkentin her noktasından görüldü.

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Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...

10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

İzlanda'da bir haftadır meydana gelen depremler sonrasındaki volkanik patlamanın, ülkede son olarak bir buçuk yıl önce yaşanan volkanik patlamanın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...

Bölgede lav akışı ve yoğun duman halen sürüyor.

Magma yeryüzüne çıktı! Bir gecede tam 400 deprem oldu: O bölge tehlike altında olabilir...

400 DEPREM

Gece boyunca bölgede yaklaşık 400 deprem olduğu aktarıldı.

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