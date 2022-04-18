Giriş Tarihi: 18.04.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 08:54

Bir okul tam 100 kanser vakası! 20 senelik gizemdeki 'öldüren bitki' iddiası ABD'yi karıştırdı

ABD, Woodbridge Colonia Lisesi'nde yaşanan olaylarla çalkalanıyor. 44 yaşındaki çevre bilimci Al Lupanio'nun hem kendisine hem eşine hem de kız kardeşine oldukça nadir bir beyin kanseri teşhisi koyuldu. Geçtiğimiz aylarda kız kardeşini bu yüzden kaybeden Lupanio, 3'ünün de ortak noktasının aynı liseye gitmek olduğunu fark etti. Bunun üzerine sosyal medyada iddialarını yayınlayan adama mesaj atan kişiler kendilerinin de aynı okula gitip aynı beyin kanserine yakalandığını ifade etti. Sayının 100'e ulaşması üzerine olayla ilgil soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede bir bitkinin buna neden olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.