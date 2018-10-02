Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Sulawesi adasındaki Palu kentinden feci görüntüler geliyor. Kentin uzaydan çekilen görüntüsü şok etkisi yarattı. Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silinmiş durumda. Palu'da enkazlardan çıkarılan cesetler üst üste yığılıyor. Elektrikleri de olmayan morglarda yer kalmadı. Palau'ya bağlı Balaroa bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer, bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.