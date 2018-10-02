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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Giriş Tarihi: 02.10.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 09:51
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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Sulawesi adasındaki Palu kentinden feci görüntüler geliyor.

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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Kentin uzaydan çekilen görüntüsü şok etkisi yarattı. Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silinmiş durumda.

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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Palu'da enkazlardan çıkarılan cesetler üst üste yığılıyor.

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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Elektrikleri de olmayan morglarda yer kalmadı.

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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Palau'ya bağlı Balaroa bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer, bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor
Bir şehir yok oldu... Toplu mezarlar açılıyor

Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.

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