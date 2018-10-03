Bir uykuya hasret kaldım

Hayatlarını herkesin merak ettiği İngiliz kraliyet ailesi gerçekten masallardaki gibi mi yaşıyor dersiniz? Yani "onlür erdi muradına biz çıkalım kerevetine" tarzında... Pek de öyle değil. Çünkü özellikle de Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan zaman zaman dudak uçuklatan haberler de geliyor.



