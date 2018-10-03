İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri olan Prens William ile eşi Kate Middleton hakkında bugüne kadar bilinmeyen bazı gerçekler ortaya çıktı. Üstelik de birinci ağızdan! Eşi Kate Middleton ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'yi evde bırakıp Afrika turuna çıkan Prens William, Namibya durağında aile hayatına dair açıklamalar yaptı. Afrika gezisinin ilk durağı olan Namibya'ya ulaşan Prens William, daha sonra Tanzanya ve Kenya'yı da ziyaret edecek. Kenya çiftin hayatında ayrı bir öneme sahip. Çünkü Prens William, bir dargın bir barışık 8 yıl flört ettiği Middleton'a burada evlenme teklif etmişti. Prens William, aile hayatına ilişkins soruları da açık yüreklilikle yanıtladı. 36 yaşındaki Prens, uzun zaman sonra ilk kez hiç uyanmadan bir gece uykusu çekebileceğini söyledi. Prens William 'Bir uykuya hasret kaldım' diye konuştu. Prens William, küçük çocukları olduğu için geceleri kesintisiz olarak uyuyamadığını da sözlerine ekledi. Prens William, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'den 'Harika çocuklarım' diye söz etti. Hayatlarını herkesin merak ettiği İngiliz kraliyet ailesi gerçekten masallardaki gibi mi yaşıyor dersiniz? Yani 'onlür erdi muradına biz çıkalım kerevetine' tarzında... Pek de öyle değil. Çünkü özellikle de Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan zaman zaman dudak uçuklatan haberler de geliyor. Bu ünlü çiftin de ilişkileri boyunca kötü günleri oldu. Yani o görkemli düğünde bir peri kızı gibi görünmeden önce uzun zaman bekledi Middleton, bazen gözyaşı döktü, bazen umutları kırıldı. Hatta bir ara ter edildi. Hem de telefonda!