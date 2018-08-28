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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

Giriş Tarihi: 28.08.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 19:58
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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci 'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?

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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

ZIRHLI TREN

Birinci nın en belirleyici unsurlarından biri lojistik üstünlük kurmaktı. Bu amaçla 1915´ten itibaren zırhı trenler sahneye çıkmaya başladı.

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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

DENİZALTI

O güne kadar eşi benzeri görülmemiş olan bu teknoloji, denizciler için mitolojik deniz canavarları kadar korkutucuydu. Görünmüyorlar, bulunamıyorlardı ve kendilerinden kat kat büyük kruvazörleri batırmayı başarıyorlardı.

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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

TELGRAF

Denizde, karada ve , Asya, gibi birçok farklı cephede savaşan güçler için iletişim en önemli etkenlerden biriydi.

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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

ARAZİ TELEFONU

Siperler arası kablolu iletişimi sürekli kılmak mümkün değildi. Zira yağan tonlarca top mermisi kabloları parçalıyor ya da el değiştiren siperler yüzünden birlikler sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden arazi telefonu birimleri kurulmuştu.

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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

KABLOSUZ İLETİŞİM

Işık sinyalleriyle mors alfabesi kullanılarak iletişim sağlayan Solar telgraflar sayesinde siperler arası kısa mesafeli kablosuz iletişim kurmak mümkündü.

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Birinci 'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

MOTOSİKLET

Savaşın başlarında yapılan tüm planlar hız çevresinde şekilleniyordu. Düşman hatları hızla geçilecek ve stratejik noktalar ele geçirilerek savaş en az kayıpla sona erdirilecekti.

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