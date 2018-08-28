Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi? ZIRHLI TREN Birinci Dünya savaşının en belirleyici unsurlarından biri lojistik üstünlük kurmaktı. Bu amaçla 1915´ten itibaren zırhı trenler sahneye çıkmaya başladı. DENİZALTI O güne kadar eşi benzeri görülmemiş olan bu teknoloji, denizciler için mitolojik deniz canavarları kadar korkutucuydu. Görünmüyorlar, bulunamıyorlardı ve kendilerinden kat kat büyük kruvazörleri batırmayı başarıyorlardı. TELGRAF Denizde, karada ve Akdeniz, Asya, Afrika gibi birçok farklı cephede savaşan güçler için iletişim en önemli etkenlerden biriydi. ARAZİ TELEFONU Siperler arası kablolu iletişimi sürekli kılmak mümkün değildi. Zira yağan tonlarca top mermisi kabloları parçalıyor ya da el değiştiren siperler yüzünden birlikler sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden arazi telefonu birimleri kurulmuştu. KABLOSUZ İLETİŞİM Işık sinyalleriyle mors alfabesi kullanılarak iletişim sağlayan Solar telgraflar sayesinde siperler arası kısa mesafeli kablosuz iletişim kurmak mümkündü. MOTOSİKLET Savaşın başlarında yapılan tüm planlar hız çevresinde şekilleniyordu. Düşman hatları hızla geçilecek ve stratejik noktalar ele geçirilerek savaş en az kayıpla sona erdirilecekti.