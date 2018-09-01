Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konakladığı otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar, yoğun sevgi gösterisinde bulundu OTELİN ÖNÜNDE BÜYÜK COŞKU Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konakladığı otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar, yoğun sevgi gösterisinde bulundu. ONURUNA VERİLEN YEMEKTEN DÖNERKEN... Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı. ERDOĞAN'I GÖRMEK İÇİN... Buradan konakladığı otele dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar sevgi gösterisiyle karşıladı. PORTRESİNİ HEDİYE ETTİLER Öte yandan Erdoğan'a bir portresinin ve Rabia sembolünün bulunduğu tablo hediye edildi. ERDOĞAN KENDİSİNİ BEKLEYENLERLE SOHBET ETTİ Makam otomobilini durdurarak kendisini bekleyen Türk ve Kırgızların yanına giden Başkan Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti.