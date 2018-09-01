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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

'a, konakladığı otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar, yoğun sevgi gösterisinde bulundu

Giriş Tarihi: 01.09.2018 22:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 22:58
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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

OTELİN ÖNÜNDE BÜYÜK COŞKU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konakladığı otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar, yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

ONURUNA VERİLEN YEMEKTEN DÖNERKEN...

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Devlet Konukevi'nde Sooronbay Ceenbekov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı.

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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

ERDOĞAN'I GÖRMEK İÇİN...

Buradan konakladığı otele dönen Erdoğan'ı, otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar sevgi gösterisiyle karşıladı.

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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

PORTRESİNİ HEDİYE ETTİLER

Öte yandan Erdoğan'a bir portresinin ve Rabia sembolünün bulunduğu tablo hediye edildi.

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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
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Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Bişkek sokaklarında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

ERDOĞAN KENDİSİNİ BEKLEYENLERLE SOHBET ETTİ

Makam otomobilini durdurarak kendisini bekleyen Türk ve Kırgızların yanına giden Başkan Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti.

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