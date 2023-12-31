Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
12:10
BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail'in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran, dünyanın gözü önünde "soykırım" yapan katil İsrail ordusuna verilen korkunç talimatı açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik söz konusu planını "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendiren Albanese'nin sözleri, İsrail'in işgal ve yayılmacı politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.