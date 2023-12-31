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Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 12:10

BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail'in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran, dünyanın gözü önünde "soykırım" yapan katil İsrail ordusuna verilen korkunç talimatı açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik söz konusu planını "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendiren Albanese'nin sözleri, İsrail'in işgal ve yayılmacı politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

AA
BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail’in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

BM Filistin Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivili katleden işgalci İsrail güçlerine verilen kan donduran talimatı açıkladı. İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek" olduğunu belirten Albanese, söz konusu planı "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendirdi.

BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail’in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

"BÖLGEYİ YOK ETME VE YERLEŞME"

ABD merkezli "Democracy Now" adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Albanese, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda planının "giderek ortaya çıktığını" ifade etti.

Albanese, "İsrailli siyasetçiler ve komutanlardan Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi yönünde açıklamalarını duyduk. Önce güneye, sonra daha ve daha güneye gitmelerini söylediler." dedi.

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BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail’in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

İsrail askerlerine verilen talimata işaret eden Albanese, "Ancak, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne giren askerlerden kendilerine 'bölgeyi yok etme ve yerleşme' talimatı verildiğini öğrendik." şeklinde konuştu.

Albanese, "Zaman geçtikçe, hükümetin bazı kesimlerinin planı giderek ortaya çıkıyor: Gazze'ye yeniden sahip olmak, yeniden fethetmek ve orayı bir İsrail bölgesi haline getirmek." ifadelerini kullandı.

BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail’in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

"DELİLİK VE YASA DIŞI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik söz konusu planını "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendiren Albanese, "Bu yeni değil, zorla göç ettirme İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgalinin karakterinde var olan bir özellik." diye konuştu.

Albanese, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali konusunda, "Daha öncesini konuşmasak dahi 56 yıldır bu böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail’in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesinin İsrail hükümeti tarafından "gönüllü göç" şeklinde adlandırılmasını "alaycı" bulduğunu söyleyen Albanese, şunları kaydetti:

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