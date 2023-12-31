BM kan donduran talimatı açıkladı! İşte İsrail’in korkunç Gazze planı: Delilik ve tamamen yasa dışı...

"DELİLİK VE YASA DIŞI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik söz konusu planını "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendiren Albanese, "Bu yeni değil, zorla göç ettirme İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgalinin karakterinde var olan bir özellik." diye konuştu.

Albanese, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali konusunda, "Daha öncesini konuşmasak dahi 56 yıldır bu böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.