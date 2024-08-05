Bomba iddia! ABD’den İran’a ’Netanyahu’ uyarısı: Tüm bölge hedefte, oyuna gelmeyin

ABD, İRAN'LA SAVAŞMAK İSTEMİYOR

El Ceride'nin haberinde Beyaz Saray yönetiminin İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunmak durumunda oldukları ancak büyük savaş istemedikleri Amerikalılar tarafından İran heyetine dile getirildi. ABD'lilerin İranlı yetkililere, "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz ama büyütmeyin" dediği, Netanyahu sonrası için planları olduğu ve nükleer anlaşma olasılığını güçlendirmek için yanlış bir hamle yapılmaması gerektiğini söylediği ifade edildi. Ayrıca Cumhuriyetçileri ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın İran'a karşı daha sert olduğu ve Joe Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump'a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.