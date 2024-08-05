Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:40
Bomba iddia! ABD'den İran'a 'Netanyahu' uyarısı: Tüm bölge hedefte, oyuna gelmeyin
Hamas lider İsmail Haniye'nin İRan'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon iyice yükseldi. İran, Hamas ve Hizbullah, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, olası bir saldırıya karşı Tel Aviv ve Washington hattındaki görüşme trafiği arttı. Kuveyt basını ise bomba bir iddia ortaya attı. ABD'li heyetin gizlice İran'a gittiği ve "Netanyahu bölgesel savaş istiyor, sakın oyuna gelmeyin" uyarısında bulunduğu öne sürüldü.