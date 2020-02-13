Bombardımanlar sonrası o kent harabeye döndü!

SURİYE NÜFUSUNUN 3'TE BİRİNİ BARINDIRAN ŞEHİR: İDLİB
Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan tarım kenti İdlib'in 1 milyon olan nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin de gelişinin ardından 4 milyona ulaştı. Esad karşıtlarının sığınağı haline dönüşmesiyle ülke nüfusunun neredeyse 3'te birini topraklarında barındırır hale gelen İdlib, son yıllarda rejimin hedefine girdi.