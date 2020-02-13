Bombardımanlar sonrası o kent harabeye döndü!

Türkiye'nin yaptığı diplomatik girişimlerin ardından varılan mutabakatlar ile zaman zaman durdurulan bombardıman son aylarda yeniden İdlib'i hedef almaya başladı. Kentin en büyük ilçesi olan Maarat An Numan'ın da rejim kontrolüne girmesinin ardından, bu ilçe ile kırsalındaki köylerde yaşayanlar evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgeler veya TSK'nın sınır ötesi harekatları ile güvenli hale getirilen Afrin ve Azez bölgesine göç etmek zorunda kaldı.