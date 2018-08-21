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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Yıllar önce babasından aldığı 50 dolarla kurduğu şirketin şimdi 5000 mağazası var

Giriş Tarihi: 21.08.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 23:17
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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Babasından aldığı 50 dolar ile bugün dünya genelinde 5 bine yakın mağazası bulunan 'ı kuran Phil Knight'in ilham veren hikayesine tanık olmaya ne dersiniz?

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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Bugün dünyanın en çok satan spor ayakkabı markalarından biri olan 'ın kurucusu Phil Knight, sadece 50 dolar ile hayallerini inşa etmeye başlamış bir isim.

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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Babasından aldığı borç para ile ilk adımları atan ünlü girişimcinin hikayesi ilham verici.

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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

50 dolar ve hayali şirket Blue Ribbon
1962 yılında Japonya'dan ucuz ayakkabı ithal etme amacıyla yola çıkan Knight, babasından aldığı 50 dolarla Japonya'ya seyahatini gerçekleştirdi.

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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Orada tanıştığı Amerikalılardan Onitsuka adında bir şirketin ismini duyan girişimci bu fabrikaya vardığında hayali bir iş yaratmak durumunda kaldı.

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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Blue Ribbon adlı bir şirkette çalıştığını söyleyen ünlü girişimci, Amerika'daki piyasalar hakkında da fabrika çalışanlarını bilgilendirdi.

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aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var
Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Uzun bir sohbetin ardından ise fabrika sahipleri Amerika distribütörlüğünü Blue Ribbon'a vermeye karar verdiler.

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