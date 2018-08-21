Borçla aldığı 50 dolarla kurdu! şimdi 5000 mağazası var

Yıllar önce babasından aldığı 50 dolarla kurduğu şirketin şimdi 5000 mağazası var Babasından aldığı 50 dolar ile bugün dünya genelinde 5 bine yakın mağazası bulunan Nike'ı kuran Phil Knight'in ilham veren hikayesine tanık olmaya ne dersiniz? Bugün dünyanın en çok satan spor ayakkabı markalarından biri olan Nike'ın kurucusu Phil Knight, sadece 50 dolar ile hayallerini inşa etmeye başlamış bir isim. Babasından aldığı borç para ile ilk adımları atan ünlü girişimcinin hikayesi ilham verici. 50 dolar ve hayali şirket Blue Ribbon 1962 yılında Japonya'dan ucuz ayakkabı ithal etme amacıyla yola çıkan Knight, babasından aldığı 50 dolarla Japonya'ya seyahatini gerçekleştirdi. Orada tanıştığı Amerikalılardan Onitsuka adında bir şirketin ismini duyan girişimci bu fabrikaya vardığında hayali bir iş yaratmak durumunda kaldı. Blue Ribbon adlı bir şirkette çalıştığını söyleyen ünlü girişimci, Amerika'daki piyasalar hakkında da fabrika çalışanlarını bilgilendirdi. Uzun bir sohbetin ardından ise fabrika sahipleri Amerika distribütörlüğünü Blue Ribbon'a vermeye karar verdiler.