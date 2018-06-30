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'daki saklı cennet

Hersek'in orta kesimlerindeki Fojnica şehri yakınlarında bulunan Prokosko Gölü, muhteşem doğası, eşsiz manzarası, etrafındaki ahşap evleriyle ziyaretçilerine köy hayatı tecrübesi yaşatıyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 14:30
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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

Vranica dağının tepesindeki bir buzul gölü olan Prokosko, Saray, Mostar, Travnik gibi şehirlerin yanında ülkenin "saklı cenneti" olarak gösteriliyor.

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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

Gürültüden uzak, büyük çoğunluğunda elektriğin olmadığı, doğa ile baş başa tatil imkanı sunan Prokosko, son dönemde Hersek'i ziyaret eden yabancıların gözde adresleri arasına adını yazdırdı.

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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

16 kilometre uzunluğundaki toprak yoldan ulaşılan Prokosko, yazları gölün etrafındaki ahşap evlerde yaşayan köy sakinlerinin yaptığı geleneksel Boşnak mutfağının farklı lezzetlerini de test etme imkanı sunuyor.

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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

Hem şehrin gürültüsünden kaçmak hem de doğada yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi olan Prokosko, son yıllarda özellikle Arap turistlerin gözdesi haline geldi.

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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

Göl kenarındaki ahşap evlerin birinde yaşayan 53 yaşındaki Fatima Burekovic, bu köye gelin olarak gelenlerden.

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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

Köyü ve gölü ziyaret edenlere siparişle etli, patatesli, peynirli Boşnak börekleri yapan Burekovic, yüksek rakımı nedeniyle kış aylarında kar altında kalan köyde sadece yaz aylarında geldiklerini söyledi.

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'daki saklı cennet
Bosna'daki saklı cennet

Kışları Fojnica'da geçirdiklerini aktaran Burekovic, "ruhunun bir parçası" olarak nitelendirdiği Prokosko'ya gelen turistleri ailesinden biri gibi gördüğünü belirtti.

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