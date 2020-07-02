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'da "gizemli" hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 öldü

ülkesi 'nın kuzeyinde, "gizemli" bir hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 filin telef olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:27
Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü

Ulusal basında çıkan habere göre, Okavango Delta bölgesinde nisandan bu yana henüz tespit edilemeyen bir hastalık nedeniyle en az 350 telef oldu.

Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü

Hükümet, fillerin ölüm nedeninin araştırılması için çalışma başlatıldığını ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle testlerin yapılmasında gecikme yaşandığını belirtti.

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Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü

Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, daha önce fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını ve ölümlerin kaçak avcılıkla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü

Dünyanın en büyük nüfusuna ev sahipliği yapan ülkede, yaklaşık 130 bin fil olduğu biliniyor. 'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.

Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü
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Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü
Botsvana'da gizemli hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü
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