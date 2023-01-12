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Haberler Galeri Böyle mi NATO'ya girecekler? İsveç'in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan'ın maketini astı
Giriş Tarihi: 12.01.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 15:33

Böyle mi NATO'ya girecekler? İsveç'in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan'ın maketini astı

Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takılmıştı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymalarını talep etmiş, İsveç ve Finlandiya ise bunu Madrid'deki üçlü muhtıra ile garanti etmişti. Ancak İsveç'ten bugün skandal bir görüntü geldi. Başkent Stockholm'da PKK sempatizanları rezil bir eylemde bulundu.

Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kesin şart koymuştu. Bu konuda müzakereler sürerken İsveç'te geçtiğimiz aylarda FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebi durdurulmuştu. Türkiye'nin tepkisine neden olan bu olayın ardından ülkenin başkenti Stockholm'de rezil bir eylem gerçekleştirildi.

Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı

PKK SEMPATİZANLARINDAN BÜYÜK SKANDAL!

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Stockholm'da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan'ın maketini astılar | Video

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Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı

TÜRKİYE'Yİ VE ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı

Rezil görüntüler, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın skandal eylemine ev sahipliği eden İsveç'in, Madrid'de verdiği tahhütleri akıllara getirdi.

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