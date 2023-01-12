Böyle mi NATO’ya girecekler? İsveç’in başkentinde alçak eylem! PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ın maketini astı

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kesin şart koymuştu. Bu konuda müzakereler sürerken İsveç'te geçtiğimiz aylarda FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebi durdurulmuştu. Türkiye'nin tepkisine neden olan bu olayın ardından ülkenin başkenti Stockholm'de rezil bir eylem gerçekleştirildi.