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  • Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için bile ödüyor

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Toplumun en önemli unsurlarından birisi olan evlilik olgusu, sadece bireyleri olmadığı gibi yaşanılan ülkeyi, hatta ve hatta dünyayı da etkileyen bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, İşte evliliğe teşvik eden o ülkeler...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:05
Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Evlilik, iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Bireyler için oldukça önemli bir konu olan evlilik, kimi ülkelerde gerek yönetim kanadından gerekse toplumdan destek görürken kimisinde ise çeşitli sebeplerden ötürü benimsenmemektedir. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, evliliğe teşvik eden ülkeleri görebilir; kadınların erkekler için '' ödediği ülkeyi bulabilirsiniz.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

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Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

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