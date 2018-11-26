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sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

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Giriş Tarihi: 26.11.2018 20:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 20:28
Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

Avrupa Birliği () liderleri dün gerçekleştirilen özel zirvesinde ile varılan ayrılık anlaşmasını ve tarafların gelecekteki ilişkileri hakkındaki siyasi deklarasyonu onayladı ancak süreçle ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

'de düzenlenen zirvesinde ile varılan ayrılık anlaşması ve tarafların gelecekteki ilişkileri hakkındaki siyasi deklarasyon onaylandı. Şimdi anlaşmanın İngiliz parlamentosundan ve Avrupa Parlamentosundan (AP) onay alması gerekiyor.

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Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

anlaşmasına göre ile vatandaşları karşılıklı olarak yaşadıkları ülkelerdeki kazanılmış haklarını koruyacak ancak iş gücünün serbest dolaşımı bitecek. İngiltere ve AB arasında vizesiz seyahat ise devam edecek. İngiltere AB'ye, birliğin bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik bir ayrılık ücreti de ödeyecek.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

NORMAL SÜREÇ

Anlaşmanın gerekli onayları alması halinde 29 Mart 2019 gecesinden itibaren 'den resmen ayrılmış olacak. Hemen ardından başlayacak 21 aylık "geçiş sürecinde" taraflar gelecekteki ilişkilerine ilişkin müzakereleri sürdürecek.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

"TEDBİR MADDESİ"

Müzakerelerin en önemli ayağını da üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile 'nin parçası Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmamasını sağlayacak kapsamlı serbest ticaret anlaşması oluşturacak. Taraflar böyle bir anlaşmaya 31 Aralık 2021'e kadar varamaz ise bu defa devreye üzerinde anlaşılan "tedbir maddesi" girecek.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

Ancak taraflar Temmuz 2020'den önce "geçiş sürecini" 2 yıl daha uzatmak üzerinde de anlaşabilecek.

Böyle bir uzatma olmaması halinde devreye girecek "tedbir maddesi"yle 'nin bütünü, belirsiz bir süre için ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecek. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacak.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

Taraflar hedeflenen kapsamlı serbest ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya varana dek pek çok yönüyle fiili üyesi olarak kalacak ancak Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere birliğin karar ve yönetim kademelerinde temsil hakkını yitirecek.

Öte yandan, tarafların gelecekteki ilişkileriyle ilgili varacakları anlaşmanın İngiliz parlamentosu ve Avrupa Parlamentosuna ilaveten 27 üye ülkenin parlamentolarınca da onaylanması gerekecek. "Tedbir maddesi" İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılık ihtimalini de ortadan kaldıracak.

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