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felaketi gördü... Onlarca ölü var!

Giriş Tarihi: 26.01.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 06:52
Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi.

Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi.

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Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

Olayda az 50 kişi hayatını kaybederken 300 kişinin kayıp olduğu yetkililer tarafından açıklandı.

Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü.

Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

Ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte'nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömüldü.

Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

İHA'nın haberine göre Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.

Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

"Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor" diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi.

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