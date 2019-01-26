Brezilya felaketi gördü... Onlarca ölü var!

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi. Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çöktüğü bildirildi. Olayda az 50 kişi hayatını kaybederken 300 kişinin kayıp olduğu yetkililer tarafından açıklandı. Brezilya'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte'nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömüldü. İHA'nın haberine göre Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla da kaybın olduğunu açıkladı. 'Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor' diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi.