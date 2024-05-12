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Haberler Galeri Brezilya'da sel: 137 ölü!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:40

Brezilya'da sel: 137 ölü!

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. 125 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

AA
Brezilya’da sel: 137 ölü!

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Brezilya’da sel: 137 ölü!

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 137, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği kaydedildi.

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Brezilya’da sel: 137 ölü!

Yaralı sayısının 756'ya çıktığı ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyonu geçtiği belirtilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının ise 600 bini aştığı ifade edildi. Açıklamada, hastanelerin kapasitesinin tamamen dolduğu ve hastaların bakımı için takviyeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Brezilya’da sel: 137 ölü!

Arama kurtarma çalışmalarında 28 binden fazla kişinin görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Brezilya’da sel: 137 ölü!

FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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