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'de ""de şaşırtan

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 16.09.2018 20:50 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 20:57
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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası

EN ZAYIF İHTİMAL GERÇEK OLDU

'de her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen ve sadece toplu taşıma ve resmi araçlara izin verilen "" etkinliklerinde bu yıl meydana geldi.

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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası

'nın başkenti 'de belediye otobüsünün bisiklete çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası

Ülkede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "" etkinliklerinde bu yıl meydana geldi.

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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası

Sadece resmi ve toplu taşıma araçlarına izin verilen etkinlikte, bir belediye otobüsü bisiklete çarptı.

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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası

Kazada, 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ilse Van de Keere ile otobüsteki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Keere'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası

İşte etkinliğinden ilginç kareler...

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'de ""de şaşırtan
Brüksel'de Arabasız Günde şaşırtan trafik kazası
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