Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)

İşte herkesin bilmediği, ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler. Uçaklarda bulunan renkli ışıklar bakın ne anlama geliyor... Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır. Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir uçak olduğunu anlar. Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir. Suya battıktan sonra emniyet kemerinizi çözün. Daha sonrasında kapı kilitlerini açın. Suyun içerisinde rahat hareket edebilmek için pantalon, ceket ve ayakkabılarınızı çıkarın. Vaktiniz yoksa bunlarla uğraşarak zaman kaybetmeyin.