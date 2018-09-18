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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)

İşte herkesin bilmediği, ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler. larda bulunan renkli ışıklar bakın ne anlama geliyor...

Giriş Tarihi: 18.09.2018 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 22:40
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
Her kanatta bir kırmızı ya da yeşil ışık görürsünüz, kırmızı ışık her zaman sol kanatta, yeşil ise sağ kanattadır.
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
Pilot havada kırmızı ve yeşil bir ışık görürse ona doğru gelen bir olduğunu anlar.
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir.
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Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (lardaki o ışıklar...)
Bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! (Uçaklardaki o ışıklar...)
Suya battıktan sonra emniyet kemerinizi çözün. Daha sonrasında kapı kilitlerini açın. Suyun içerisinde rahat hareket edebilmek için pantalon, ceket ve ayakkabılarınızı çıkarın. Vaktiniz yoksa bunlarla uğraşarak zaman kaybetmeyin.
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