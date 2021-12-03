Giriş Tarihi: 03.12.2021
15:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
15:21
Bu evde zaman durmuş durumda!
Galler'de bulunan 1970'li yıllardan kalma ve 60 yıldır hiç dokunulmayan ev, açık artırmayla satışa çıktı. Evde "zamanın adeta durduğunu" söyleyen müzayedeciler eve 18 bin euro (yaklaşık 281 bin lira) fiyat biçti.
Güney
Galler'de 60 yıldır aynı aileye ait olan teraslı ev, 18 bin euroya (yaklaşık 281 bin lira) açık artırmaya çıktı.
Evin en büyük özelliği ise tam olarak 1970 yılından kalması. Ev sahipleri, ilgileneni için bu tarz evlerin çok rağbet gördüğünü belirtiyor.
Excelsior Caddesi'nde bulunan ev onlarca yıldır dokunulmadan durmuş durumda. Evi görenler "Zaman bu evde adeta donmuş" diyor. Evi 1950 yılında Nash olarak bilinen Cwm Ulusal İşçi Kulübü'nün yeni işletmecileri olan bir çift tarafından satın alındı.
Çiftlerden birinin ölümünden sonra ev çiftin bekar oğluna kaldı. Ancak oğulları Arthur, modern yaşamı sevmediği için evde dekorasyon ve teknolojik kolaylıklar için hiçbir şey yapmadı. Şu anda bir bakımevinde yaşayan Arthur, evin 'kaya gibi sağlam' olduğunu söyledi.
Ancak müzeyedeciler eve girince biraz şaşırdı. Çünkü ev müthiş derecede dağınık ve bakımsız görünüyordu. Bir müzayedeci evde olmayı "zamanda geriye gitmek gibi" sözleriyle tarif etti.