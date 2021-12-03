Bu evde zaman durmuş durumda!

Çiftlerden birinin ölümünden sonra ev çiftin bekar oğluna kaldı. Ancak oğulları Arthur, modern yaşamı sevmediği için evde dekorasyon ve teknolojik kolaylıklar için hiçbir şey yapmadı. Şu anda bir bakımevinde yaşayan Arthur, evin 'kaya gibi sağlam' olduğunu söyledi.