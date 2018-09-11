Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

'Başardım' pozuyla sosyal medyada ünlenen bebek büyüdü, 12 yaşında bir çocuk oldu Sosyal medyadaki bu sarışın bebeğin fotoğrafını hatırlamayan yoktur. Ancak gerçekte bu çocuğun kim olduğunu biliyor musunuz? Fenomen bebeğin fotoğrafı çekildiğinde 11 aylıktı. Fotoğrafı, pek çok konuda 'caps' olarak kullanılan Sammy Griner büyüdü, şimdi ise 12 yaşında! 'Başardım' mesajı verir gibi görünen pozuyla ünlenen Griner, bu fotoğrafı sayesinde ailesine 100 bin dolar kazandırdı. Sammy Griner'ın annesi Laney Griner, 'Bu fotoğraf, evimize giden plaj yolunda çekildi. Fotoğrafa baktıkça hala bu fotoğraftaki hareketi yapan çocuğun 11 aylık olduğuna inanamıyorum' dedi.