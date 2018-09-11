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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

Giriş Tarihi: 11.09.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 14:38
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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

"Başardım" pozuyla da ünlenen bebek büyüdü, 12 yaşında bir çocuk oldu

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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

daki bu sarışın bebeğin fotoğrafını hatırlamayan yoktur. Ancak gerçekte bu çocuğun kim olduğunu biliyor musunuz?

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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

Fenomen bebeğin fotoğrafı çekildiğinde 11 aylıktı. Fotoğrafı, pek çok konuda "caps" olarak kullanılan Sammy Griner büyüdü, şimdi ise 12 yaşında!

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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

"Başardım" mesajı verir gibi görünen pozuyla ünlenen Griner, bu fotoğrafı sayesinde ailesine 100 bin dolar kazandırdı.

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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor

Sammy Griner'ın annesi Laney Griner, "Bu fotoğraf, evimize giden plaj yolunda çekildi. Fotoğrafa baktıkça hala bu fotoğraftaki hareketi yapan çocuğun 11 aylık olduğuna inanamıyorum" dedi.

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Bu fotoğrafla da fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
Bu fotoğrafla sosyal medyada fenomen olmuştu! Bakın şimdi ne yapıyor
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