Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

Sadece Japonya'da görebileceğiniz tuhaf icatlar... TEREYAĞI RENDESİ Listenin birinci sırasında bu ilginç ürün yer alıyor: Tereyağı Rendesi. Bu rende içine konulan tereyağını ekmek ve benzeri yiyeceklerin üzerine sürebilmeyi sağlıyor. SU TASARRUFLU SİSTEM Bu ilginç musluk çözümü Japonya'da sıklıklı bulunuyor. Ellerimizi yıkadığımızda ortaya çıkan su, özel bir mekanizma sayesinde musluğun altında birikiyor. Tuvaletin sifonu çekildiğinde bu biriken su klozete gidiyor. Akıllıca ve işe yarar bir çözüm. KOKUNUZA TEPKİ VEREN ROBOT KÖPEK Burnunda bir koku sensörü olan bu minik robot iyi koktuğunuzda şarkı söylüyor, ortalama kokuyorsanız kuyruğunu sallıyor ve kötü kokuyorsanız ölü numarası yapıyor. LAPTOP ALARM SİSTEMİ Dizüstü bilgisayar için geliştirilen bu alarm sistemi bilgisayar hareket ettirildiğinde ötmeye başlıyor. Aynı zamanda cihazın üzerindeki halka kırmızı oluyor ve bağlı olduğu uygulamaya da mesaj gönderiyor. 'KAPI AÇILIYOR' GÖSTERGESİ Japonya'da hassas bir konu olan kapının birini yüzüne açılması bu ilginç cihazla engelleniyor. Kapıya 4 metre ya da daha fazla yaklaştığınızda cihazın ışığı yanıyor. Bu sayede kapının arkasında birinin olduğunu anlıyorsunuz. MASAÜSTÜ ÇAMAŞIR MAKİNESİ Çok mu gerekli bilemiyoruz ama ufak tefek cihazları yıkamak için kullanılan bu mini çamaşır makinesi USB kablosu ile bilgisayar ya da standart bir adaptörle çalışıyor. Suyla çalışan cihaz ilginç bir ürün.