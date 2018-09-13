Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

MASAÜSTÜ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çok mu gerekli bilemiyoruz ama ufak tefek cihazları yıkamak için kullanılan bu mini çamaşır makinesi USB kablosu ile bilgisayar ya da standart bir adaptörle çalışıyor. Suyla çalışan cihaz ilginç bir ürün.