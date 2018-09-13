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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

Giriş Tarihi: 13.09.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 14:54
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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

Sadece 'da görebileceğiniz tuhaf icatlar...

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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

TEREYAĞI RENDESİ

Listenin birinci sırasında bu ilginç ürün yer alıyor: Tereyağı Rendesi. Bu rende içine konulan tereyağını ekmek ve benzeri yiyeceklerin üzerine sürebilmeyi sağlıyor.

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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

SU TASARRUFLU SİSTEM

Bu ilginç musluk çözümü 'da sıklıklı bulunuyor. Ellerimizi yıkadığımızda ortaya çıkan su, özel bir mekanizma sayesinde musluğun altında birikiyor. Tuvaletin sifonu çekildiğinde bu biriken su klozete gidiyor. Akıllıca ve işe yarar bir çözüm.

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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

KOKUNUZA TEPKİ VEREN ROBOT KÖPEK

Burnunda bir koku sensörü olan bu minik robot iyi koktuğunuzda şarkı söylüyor, ortalama kokuyorsanız kuyruğunu sallıyor ve kötü kokuyorsanız ölü numarası yapıyor.

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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

LAPTOP ALARM SİSTEMİ

Dizüstü bilgisayar için geliştirilen bu alarm sistemi bilgisayar hareket ettirildiğinde ötmeye başlıyor. Aynı zamanda cihazın üzerindeki halka kırmızı oluyor ve bağlı olduğu uygulamaya da mesaj gönderiyor.

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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

'KAPI AÇILIYOR' GÖSTERGESİ

'da hassas bir konu olan kapının birini yüzüne açılması bu ilginç cihazla engelleniyor. Kapıya 4 metre ya da daha fazla yaklaştığınızda cihazın ışığı yanıyor. Bu sayede kapının arkasında birinin olduğunu anlıyorsunuz.

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Bu icatlar yok artık dedirtiyor!
Bu icatlar yok artık dedirtiyor!

MASAÜSTÜ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çok mu gerekli bilemiyoruz ama ufak tefek cihazları yıkamak için kullanılan bu mini çamaşır makinesi USB kablosu ile bilgisayar ya da standart bir adaptörle çalışıyor. Suyla çalışan cihaz ilginç bir ürün.

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