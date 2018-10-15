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Bu kez insanlar te!

Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 14:20
Bu kez insanlar kafeste!

şeklinde tasarlanan araçlarla yapılan safaride insanlar çok yakın bir mesafeden aslanları görebiliyor.

Bu kez insanlar kafeste!

Burası ters hayvanat bahçesi. Hayvanlar yerine insanlar lerde tutuluyor.

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Bu kez insanlar kafeste!

Sık tellerle örülü safari arabasının kasasına oturan ziyaretçiler, aslanların yaşadığı 2 hektarlık bölgeye geldiklerinde araba duruyor.

Bu kez insanlar kafeste!

Aslanlar, ziyaretçilerin bulunduğu lerin üzerine tırmandığında, cesur hayvanseverler aslanların pençelerine bile dokunabiliyor.

Bu kez insanlar kafeste!

Hayvanların kısmen özgür insanların ise te olduğu bu tip hayvanat bahçeleri dünyanın bir çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor.

Bu kez insanlar kafeste!
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Bu kez insanlar kafeste!
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