Bu kez insanlar kafeste!

Kafes şeklinde tasarlanan araçlarla yapılan safaride insanlar çok yakın bir mesafeden aslanları görebiliyor. Burası ters hayvanat bahçesi. Hayvanlar yerine insanlar kafeslerde tutuluyor. Sık tellerle örülü safari arabasının kasasına oturan ziyaretçiler, aslanların yaşadığı 2 hektarlık bölgeye geldiklerinde araba duruyor. Aslanlar, ziyaretçilerin bulunduğu kafeslerin üzerine tırmandığında, cesur hayvanseverler aslanların pençelerine bile dokunabiliyor. Hayvanların kısmen özgür insanların ise kafeste olduğu bu tip hayvanat bahçeleri dünyanın bir çok ülkesinde yoğun ilgi görüyor.