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Bu lahiti açınca öldüler!

Firavunu Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölmesi lanet tartışması yarattı.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 14:27
Bu lahiti açınca öldüler!

Dünya bu olayı konuşuyor.

Bu lahiti açınca öldüler!

Tutankamon, 'da MÖ. 1332 ila 1323 yılları arasında hüküm süren firavun olarak biliniyor.

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Bu lahiti açınca öldüler!

Tutankamon'un babası 'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti.

Bu lahiti açınca öldüler!

IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu Tutankamon üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.

Bu lahiti açınca öldüler!

Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine Tutankamon çok tanrılı din inancını benimsedi.

Bu lahiti açınca öldüler!

firavunu Tutankamon'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi.

Bu lahiti açınca öldüler!

Mezar Krallar Vadisi'nde bulundu.

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