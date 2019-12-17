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Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! sıralamada...

Dünyanın en büyük kentleri hangileri? 10 yıl sonra yani tarih 2030'u gösterdiğinde dünyanın en büyük şehirleri hangileri olacak? Mega kent statüsündeki bu şehirlerde ne akdar insan yaşayacak? Aralarında Türkiye2nin en büyük şehri olan mega kentimiz da var. İstanbul'un sıralaması da dikkat çekici. Statica, son verilerine göre 2030 yılında mega kent olması beklenen şehirleri açıkladı. İstanbul şu anda 15 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyor. Listede sizler için sürpriz olacak şehirler de var. İşte 2030 yılının en büyük kentleri olacak şehirler ve nüfusları!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:53
Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

İşte dünya nüfusunun yaşayacağı en büyük ilk 25 şehir! Sıralama en azdan en yükseğe doğrudur!

Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

25- Shenzhen, Çin

Nüfusu: 15 milyon

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Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

24- Madras, Hindistan

Nüfusu:15.376.000

Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

23- Tientsin, Çin

Nüfusu: 16.446.000

Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

22- Guangzhou, Çin

Nüfusu:16.741.000

Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

21- Buenos Aires, Arjantin

Nüfusu: 17.128.000

Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...

20- , Türkiye

Nüfusu: 17.986.000

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