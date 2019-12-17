Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...
Bu şehirler 2030'da dünyanın en büyük kentleri olacak! İstanbul sıralamada...
Dünyanın en büyük kentleri hangileri? 10 yıl sonra yani tarih 2030'u gösterdiğinde dünyanın en büyük şehirleri hangileri olacak? Mega kent statüsündeki bu şehirlerde ne akdar insan yaşayacak? Aralarında Türkiye2nin en büyük şehri olan mega kentimiz İstanbul da var. İstanbul'un sıralaması da dikkat çekici. Statica, son verilerine göre 2030 yılında mega kent olması beklenen şehirleri açıkladı. İstanbul şu anda 15 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyor. Listede sizler için sürpriz olacak şehirler de var. İşte 2030 yılının en büyük kentleri olacak şehirler ve nüfusları!
Giriş Tarihi: 17.12.2019
11:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
11:53
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